وزير الداخلية عثمان الغانمي يلتقي القيادات الأمنية في الديوانية

2020/05/27 | 21:59 - المصدر: قناة التغيير

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عقد وزير الداخلية عثمان الغانمي عقد اجتماعا في مقر قيادة الشرطة الديوانية بحضور مدراء المديريات والاقسام

الغانمي بحث مع القادة الأمنيين تطورات الأوضاع الأمنية في الديوانية وأبرز المهام والواجبات، مشددا على دور المحقق الحيوي في كشف ملابسات الجرائم واحالت مرتكبيها للقضاء، وأهمية اعتماد الأساليب العلمية والاطلاع على التجارب الحديثة في علم التحقيق باعتباره اساس العمل الشرطوي الناجح.

وبين أهمية دور مديرية شؤون العشائر بما تمتلكه من مساحة للتحرك والنفوذ الاجتماعي ما يسهم في تطويق الجريمة ومنع ارتكابها.

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