المالية النيابية: الطاقة الكهربائية الخليجية أقل كلفة من الإيرانية

2020/05/27 | 21:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري أن دولاً خليجية قدمت عروضاً للاستغناء عن الطاقة الايرانية، مقابل قيامها بتزويد العراق بتلك الطاقة.

وقال الجبوري في تصريح، إن زيارة وزير المالية مؤخراً الى بعض العواصم الخليجية، كانت لتحقيق جملة من الاهداف، وهي الانفتاح بالعلاقات، والتنسيق المالي والاقتصادي والأمني، لافتا الى أن العروض الخليجية في مجال الطاقة مغرية للغاية، وهي ليست وليدة اللحظة بل منذ سنوات.

وبشأن المقارنة بين أسعار الطاقة الإيرانية والخليجية، أكد الجبوري عدم وجود مقارنة بينهما، فالخليجية أقل كلفة بكثير، ناهيك عن التسهيلات الممنوحة، مضيفا أنأرامكو وكبريات الشركات السعودية قدمت بالفعل عروضاً للاستثمار في مجالات متعددة، ومنها حقل عكاز في الأنبار غربي البلاد.

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