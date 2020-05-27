الصحة توجه مناشدة لرجال الدين وأئمة الجوامع وشيوخ العشائر

2020/05/27 | 22:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة الصحة، الاربعاء، مناشدة لرجال الدين وأئمة الجوامع وشيوخ العشائر.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” ، نسخة منه ان “التكثيف من فرق الفحص الوبائي وزيادة عدد المختبرات اسهم في كشف العشرات من الاصابات التي لم تظهر عليها الاعراض”.واضافت ان “ضبط الاعداد الواقعية للمصابين سيسهم في حصر الاعداد بشكل تدريجي من خلال العزل […]

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