الأردن ينفي استئناف حركة الطيران

2020/05/27 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن هيثم مستو، عدم وجود قرار بعودة حركة السفر عبر المطارات، مشيرا إلى تغير سيطرأ في إجراءات السفر مستقبلا.أشار مستو، إلى تشكيل لجنة برئاسته لدراسة إيجاد حلول لعودة قطاع الطيران بشكل تدريجي، لكنه قال، إنه “لا توجد حلول مثالية عالميا ومحليا لاستئناف حركة الطيران”.[…]

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