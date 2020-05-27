2020/05/27 | 22:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت بينكيو، العلامة التجارية الأولى في العالم لأجهزة عرض المعالجة الرقمية للضوء، عن إطلاق أحدث جهاز عرض لاسلكي صغير محمول باسم بينكيو جي إس 2.صُمم جهاز العرض الصغير خصيصًا لدعم أنماط الحياة الحديثة وأساليب الترفيه والتعلم المُوجهة نحو الأسرة.كما يمكن أن يساعد جهاز جي اس 2 العائلات بشكل مثالي عند اتباعهم طريقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينكيو تُطلق أحدث جهاز عرض لاسلكي صغير محمول – بينكيو جي إس 2) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينكيو تُطلق أحدث جهاز عرض لاسلكي صغير محمول – بينكيو جي إس 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).