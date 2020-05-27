الصدريون يطلقون هاشتاك آخر لتبرئة “جرة الأذن” ويهاجمون “أم مهند” بتهديد جديد!

2020/05/27 | 22:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: يستمر مسلسل انتشار الصدريين للدفاع عن زعيمهم مقتدى الصدر، حيث اطلقوا وسم جديد للدفاع عن تصريح الصدر في لقاء وصف فيه احداث ساحة الاعتصام في محافظة النجف بأنها “جرة أذن”.وأحدث وسم التعاطف مع والدة مهند القيسي الذي قتل اثناء الاشتباكات مع عناصر القبعات الزرقاء التابعة للصدر غضب الصدريين الذين هاجموها، بعدما […]

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