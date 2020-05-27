الازمة النيابية: حكومة الكاظمي الفيسبوكية لم تعي حجم الكارثة

2020/05/27 | 22:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم مقرر خلية الازمة البرلمانية جواد الموسوي، الاربعاء، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب الخطر الصحي الذي تعيشه البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا، معتبرا ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي “الفيسبوكية” لم تعي حتى اللحظة حجم الكارثة.وقال الموسوي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”الحكومة الجديدة ما تزال عاجزة عن إصدار اجراءات حازمة […]

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