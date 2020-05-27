مدينة الصدر في الصدارة .. صحة الرصافة تكشف عن تفاصيل اصابات اليوم بفيروس كورونا

2020/05/27 | 22:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت دائرة صحة الرصافة ،تفاصيل الاصابات المسجلة اليوم بفيروس كورونا ،مشيرة الى تصدر مدينة الصدر قائمة الحالات المعلنة .واضافت في بيان انها : سجلت اليوم 81 اصابة جيدة بفيروس كورونا موزعة بواقع 38 اصابة منها بمدينة الصدر ضمن المحلات 575، 521، 559، 516، 557، 567، 553، 562، 536، 527، 560، 549، 537، وقطاعات 15 و73و 75 و41 و70 و25والاورفلي وحي المهدي والزراعي".واوضحت ان : باقي الاصابات سجلت بواقع اصابة في الكرخ الطوبجي محلة 408 واصابتين في الاعظمية محلة 314 و302 واصابة في كريعات محلة 332 واصابتين في الامين محلة 728 و737 واصابة في حي البساتين واربع اصابات في البلديات محلة 723 و242 وشارع 30 واصابة في الطالبية محلة 321 واصابة في حي اور محلة 320 واصابة في شارع النضال محلة 103 واربع اصابات في الزعفرانية محلة 954 وحي الوليد الاولى وحي الوليد الثانية واصابة في شارع فلسطين محلة 506 واصابتين في الشعب الثعالبة وقرب جامع الشروفي واصابة في الامين الثانية ".واشارت الى انه "تم تسجيل اصابتين في منطقة بغداد الجديدة محلة 713 وقرب السوق المركزي واصابتين في الحسينية محلة 217 واصابة في المشتل محلة 729 واصابة في البلديات الزراعية واصابة من اهالي ديالى فضلا عن اربع اصابات في الكرادة محلات 902 و903 و909".وبينت ان "باقي الاصابات توزعت بواقع 5 اصابات في الحبيبية الزراعية و5 اصابات بواقع اصابة واحدة في كل من حي الغدير وحي البتول محلة 781 والراشدية والحسينية وبوب الشام".

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