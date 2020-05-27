اللواء 35 للحشد يطلق حملة تعفير لمقاره في صلاح الدين للوقاية من كورونا

2020/05/27 | 22:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق اللواء 35 للحشد الشعبي، الاربعاء، حملة تعفير وتعقيم لجميع مقاره في محافظة صلاح الدين للوقاية من فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “اللواء 35 أطلق حملة تعفير لجميع مقاره في منطقتي بيجي والصينية في محافظة صلاح الدين”، لافتا الى أن “الحملة جاءت للوقاية من فايروس كورونا والحفاظ على سلامة

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