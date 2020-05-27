رابطة الحقوقيين العراقيين: أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات أصبحوا موظفين مستقلين

2020/05/27 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكدت رابطة الحقوقيين العراقيين، الاربعاء، أن أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم يعودوا مرتبطين بالسلطة القضائية ولا سلطان عليها إلا للقانون الذي يحكمها وينظم إجراءات عملها.

وأوضحت الرابطة في بيان أن "أعضاء مجلس المفوضين كانوا قضاةً قبل أن يتم انتخابهم من قبل مجلس القضاء الإعلى، إلا أن علاقتهم بمجلس القضاء انتهت بعد اجراء القرعة لاختيارهم واصدار الامر الخاص بهم وأصبحوا موظفين بدرجة خاصة ومستقلين، ولا سلطان لأي مسؤول تنفيذي أو تشريعي أو قضائي عليهم إلا وفقاً لما حدده قانون المفوضية، الذي ضمن استقلالهم تماما عن السلطات الثلاث".

وأشارت الرابطة إلى أن "استقلالية مفوضية الانتخابات هي الركيزة الأساسية في ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومصداقية نتائجها التي من المفترض أن تعكس إرادة الشعب بكل شفافية".

بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، عن خطوة فعالة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان، صادر عن الوزارة، أنها تؤكد ان "زيادة عدد الاصابات هو نتيجة لتكثيف عدد الفحوصات الميدانية بعد ان تم زيادة عدد المختبرات فضلًا عن ز

بغداد اليوم- السليمانية

اعلنت دائرة صحة محافظة السليمانية، اليوم الاربعاء تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكر بيان مقتضب للدائرة، انه "تم تسجيل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 8 رجال و6 نساء وطفلان".

و أعلنت وزارة ا

بغداد اليوم-بغداد

نفت محافظة بغداد، الأربعاء، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن تصريح نسب للمحافظ محمد جابر العطا، عن فقدان السيطرة جراء تفشي وباء كورونا، في العاصمة.

وذكر إعلام المحافظة، في بيان، أن "المحافظ حذر من فقدان السيطرة وتفشي

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