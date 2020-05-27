"حكومة فيسبوكية بامتياز" .. خلية الازمة تهاجم "الكاظمي" ..!

2020/05/27 | 22:28 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

اكد مقرر خلية الازمة البرلمانية جواد الموسوي، اليوم، ان الوضع الصحي ينذر بكارثة محدقة في بغداد، مشيرا الى ان حكومة الكاظمي الفيسبوكيه لم تعي حتى اللحظة حجم الخطر وقال الموسوي في بيان ان الحكومة الجديدة ما تزال عاجزة عن إصدار اجراءات حازمة للتصدي للوباء وتتخذ من منصة فيس بوك منبرا ...

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