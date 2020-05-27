الازمة النيابية :الوضع الصحي ينذر بكارثة كبرى..وحكومة الكاظمي

2020/05/27 | 22:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشفت خلية الأزمة النيابية، مساء اليوم الأربعاء، إن وضع البلاد الصحي ينذر بكارثة كبرى بعد ارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير.حيث قال مقرر خلية الازمة البرلمانية الدكتور جواد الموسوي في بيان حصلت على نسخة منه وكالة أين ، ان" الحكومة الجديدة ما تزال عاجزة عن إصدار اجراءات حازمة للتصدي للوباء وتتخذ من منصة فيس بوك منبرا وموجها لتحركاتها وبالتالي فانها حكومة فيسبوكية بامتياز لا تحاكي الواقع الذي ينذر بكارثة كبيرة قد تواجه الواقع الصحي في البلاد وتحديدًا بغداد.واستغرب الموسوي من الأساليب التي تتخذها حكومة الكاظمي في مواجهة الفايروس وعملها بشكل منفرد دون الأخذ بعين الاعتبار توصيات خلية الازمة النيابية ولجنة الصحة والبيئة فضلا عن المختصين.وحمل الموسوي الحكومة الجديدة مسؤولية انهيار النظام الصحي في قابل الأيام والذي قد ترتب عليه ازدياد في أعداد الإصابات.فيما أشار الى ان العمل بين خلية الازمة البرلمانية و خلية الازمة الحكومية المرقمة ٥٥ حقق نتائج إيجابية ملموسه على ارض الواقع الا ان التصدي لهاتين الخليتين من قبل بعض الجهات عرقل عملهما لإنهاء هذا الفايروس بفترة وجيزه.وحذر الموسوي من ازدياد عدد الإصابات في ظل عدم وجود منهج او خطة واضحة للحكومة الجديده للتعاطي مع هذه الازمة واقعيًا وانقاذ حياة الآلاف من المواطنين فعدم الاكتراث والاستهتار بارواح المواطنين فضلا عن إبراز العضلات في الاعلام قد يصل بنا الى أمور لا يحمد عقباها وتخرج المستشفيات في عموم البلاد عن السيطرة.

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