نينوى تمدد حظر التجوال الشامل

2020/05/27 | 22:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الإدارة المحلية في محافظة نينوى يوم الأربعاء تمديد حظر التجوال الشامل لتشمل غداً الخميس للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم خلية الازمة عدي العبادي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظ نجم الجبوري وجه بتمديد حظر التجوال التام ليوم غد الخميس خدمة للمصلحة العامة".

وأضاف بالقول، "نرجو من أهلنا في محافظة نينوى تطبيق الشروط الصحة الوقائية من لبس الكمامات والكفوف والالتزام بتعليمات حظر التجوال".

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