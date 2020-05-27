2020/05/27 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رفيق_حاتم_رفيق هذا النص قديم وقد أنجزته سنة 1988 منظمة شيوعية ماوية كانت تطلق على نفسها اسم : خلايا العمل الشيوعي في تونس ، بعد انتفاضة 17 ديسمبر تم نشره في مدونة : الماركسيون اللينينيون الماويون ، بتاريخ 24 فيفري 2011 مع ادخال بعض التنقيحات عليه ، كما نشر في الحوار المتمدن باسم محمد على الماوي الذي قام بتغيير عنوانه من المسألة الدينية الى حول الدين ، النص نتاج لتعاون وقتها بين رفيقة ورفيق قاما بتقاسم البحث ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسألة الدينية . - رفيق حاتم رفيق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسألة الدينية . - رفيق حاتم رفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).