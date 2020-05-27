صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات المسجلة بكورونا اليوم

2020/05/27 | 22:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة صحة بغداد الكرخ ، الاربعاء ، عن تفاصيل الاصابات بفيروس كورونا المسجلة اليوم في قاطع الكرخ من العاصمة بغداد.وذكرت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان ” الدائرة سجلت اليوم 111 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالاتي- حي السلام / ٧ اصابات العطيفية/ ٢ اصابة الخضراء/ ١ اصابة حي السلام/ ٣ […]

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