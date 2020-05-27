2020/05/27 | 22:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الموارد المائية يؤكد من البصرة ... ضرورة زيادة الاطلاق المائية العذبة من نهر الفرات باتجاه البصرة لمعالجة التراكيز الملحية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/27 | 22:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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