كورونا في بغداد بالمواقع والارقام،،الازمة النيابية تهاجم الحكومة والصحة توضح

2020/05/27 | 22:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أنتقد مقرر خلية الازمة البرلمانية جواد الموسوي، اليوم الاربعاء، الاجراءات الحكومية بشأن الحد من انتشار وباء كورونا في البلاد.وقال الموسوي في تصريحات صحفية، تابعتها “يس عراق”، ان “الحكومة ما تزال عاجزة عن إصدار اجراءات حازمة للتصدي للوباء وتتخذ من منصة فيسبوك منبرا للحديث عن تحركاتها، اذ ان الواقع ينذر بكارثة كبيرة […]

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