الاتحاد الوطني يتهم حزب البارزاني بالتهرب من المسؤولية في ادارة الاقليم وكركوك

2020/05/27 | 22:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الأربعاء، الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني بالتهرب من المسؤولية رغم ادارته حكومة الاقليم.و قال خوشناو في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان “الاتحاد الوطني كان في الخط الأول للدفاع عن كركوك من داعش الارهابية”.و أضاف خوشناو ان “تقديم الاتهامات ضد الاتحاد الوطني من قبل الحزب الديمقراطي […]

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