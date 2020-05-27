حفل نانسي عجرم على  YouTube الأكثر تداولاً في العالم العربي(صور+فيديو)

2020/05/27 | 22:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..برسالة حب وأمل وفرح، أطلّت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على جمهورها في عيد الفطر المبارك مساء امس الثلاثاء الموافق 26 آيارمايو، بحفل فني خاص أقيم في الهواء الطلق على سطح أحد المباني في مدينة بيروت، وذلك من دون حضور مباشر للجمهور الذي تابع الحفل من مختلف أنحاء العالم عبر بثّ حصري على قناة نانسي الرسمية […]

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