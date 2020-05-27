الرافدين وكي كارد يطلقان خدمة “سلفني” التي تبلغ 200 الف دينار

2020/05/27 | 22:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مصرف الرافدين والشركة العالمية للبطاقة الذكية (كي كارد)، الاربعاء، خدمة “سلفني” التي تبلغ 200 الف دينار.وتضمنت الخدمة “عند صرف الراتب فمن الممكن ان يمنح مصرف الرافدين مبلغ 200 الف دينار فوراً في بطاقة الكي كارد ضمن خدمة سلفني”.واضاف “يتم تسديد المبلغ عند استلام الراتب ومن دون فوائد”.اضغط على الرابط واضغط على الرابط […]

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