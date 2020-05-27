التعليم تنفي امتلاك وزيرها حسابات على مواقع التواصل

2020/05/27 | 22:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من منشورات منسوبة الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب.وأكدت الوزارة في بيان أن "أية صفحة وقناة تحمل اسم الوزير في الفيسبوك أو التليكرام مزورة ووهمية ولا تتحمل الوزارة مسؤولية مضمونها المزيف".ودعت الوزارة "متابعي التعليم العالي إلى استقاء الأخبار والمعلومات من الموقع الرسمي والصفحات والقنوات المرتبطة".

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