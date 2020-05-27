وجبة فطور محددة تساعد على منع الموت المبكر وتعزز فقدان الوزن

2020/05/27 | 22:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يمكن أن يقلل اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن – بما في ذلك 5 وجبات خفيفة على الأقل من الفاكهة والخضروات يوميا – من خطر الوفاة المبكرة، وفقا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS.ويمكن أن يساعد إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي أو نمط الحياة على زيادة متوسط العمر المتوقع.وتعد إضافة البيض إلى […]

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