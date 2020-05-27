عائلة عراقية تفجع باثنين من شبابها لاصابتهم بفيروس كورونا

2020/05/27 | 23:01 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلن مدير عام صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي على فيسبوك: "للأسف الشديد توفي قبل قليل الشاب (فرات عبد الكاظم الفتلاوي) البالغ من العمر 44 سنة وهو شقيق الشاب (معن عبد الكاظم الفتلاوي) البالغ من العمر 37 سنة الذي توفي يوم أمس بنفس المرض".

وأضاف الحجامي: "لقد قام الأطباء بكل المحاولات...

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