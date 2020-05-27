2020/05/27 | 23:01 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات العراقية: لا نحتاج لأي جندي أجنبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/27 | 23:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات العراقية: لا نحتاج لأي جندي أجنبي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات العراقية: لا نحتاج لأي جندي أجنبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).