“غازبروم” تستأنف تصدير الغاز عبر بولندا

2020/05/27 | 23:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استأنفت شركة “غازبروم” الروسية ضخ الغاز إلى أوروبا عبر الجزء البولندي من خط أنابيب “يامال-أوروبا”، بعدما علقته مؤقتا قبل يوم.وقالت شركة Gascade المشرفة على استلام الغاز في أراضي ألمانيا، إن كمية الغاز التي تم ضخها اليوم الأربعاء، إلى الأنبوب القادم عبر مدينة مالنوف الحدودية بين بولندا وألمانيا بلغت 9.5 مليون كيلوواط/ساعة بين الساعتين […]

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