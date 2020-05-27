آرثر يحدد مصيره مع النادي الكتلوني

2020/05/27 | 23:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكدت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن البرازيلي آرثر ميلو، لاعب خط وسط فريق برشلونة لكرة القدم، أبلغ نادي يوفنتوس الإيطالي بقراره النهائي حول الرحيل عن الفريق الإسباني.ووفقا لصحيفتي “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، و”كوريري ديللو سبورت” الإيطالية، فإن آرثر تحدث بشكل مباشر عن الصفقة مع فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي ليوفنتوس.وأشارت إلى أن آرثر […]

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