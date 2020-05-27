بغداد.. قصة تضحية في زمن كورونا بطلها مريض بالإنعاش

2020/05/27 | 23:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مدير صحة الكرخ ببغداد جاسب الحجامي يوم الأربعاء عن رفض مريض بكورونا في غرفة الإنعاش أخذ البلازما الخاص لعلاج الفيروس مفضلاً إعطاءه للمريض الراقد إلى جنبه في إحدى قصص التضحية بزمن كورونا.

وقال الحجامي في منشور اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "المريض محمد عباس شمس الله دخل إنعاش مستشفى الكرخ العام منذ عدة أيام بعد إصابته بفايروس كورونا ولازال في الانعاش لحد الآن".

وأضاف أن "الاطباء قرروا اعطاءه بلازما من المرضى المتعافين، ولكن فصيلة دمه الشحيحة جعلت من الأمر ليس سهلاً، ومؤخراً حصل على احد المتبرعين من نفس فصيلة دمه وتم جلب البلازما له بالإسم".

وتابع الحجامي بالقول، "وعندما حضر الفريق البحثي لغرض اعطائه البلازما رفض أخذها، وقال أعطوها للمريض (م.



ن.) الراقد في نفس الانعاش".

وأردف بالقول، "وبعد الإلحاح عليه لغرض أخذ البلازما رفض بشدة وأصر على ان يعطى للمريض المذكور الراقد بجانبه، وكتب تعهد بأنه يتنازل عنه للمريض المذكور آنفًا والذي تحسنت حالته بعد أخذ البلازما".

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