نصب كلف 97 مليون دينار عراقي يثير استغراب نشطاء ودعوات للتحقيق

2020/05/27 | 23:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تداول نشطاء على مواقع التواصل وثيقة رسمية، تظهر سعر تكلفة نصب ”أسد الله الغالب“، حيث بلغت 79 مليون دينار عراقي،( 65 ألف دولار أمريكي) ، وهو ما أثار الاستغراب والاستياء، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل، والكشف عن التفاصيل الكاملة لمشروع إنشاء هذا النصب.وتساءل متابعون، عن سبب التكلفة العالية في بناء هذا التمثال، وما إذا كانت هناك شبهات فساد تحوم حول المشروع، والمبالغة في الإنفاق.ونفذت بلدية محافظة النجف، هذا المشروع عبر شركة العبادي، لنصب التماثيل والنوافير.وانتقد النائب السابق فائق الشيخ علي، هذا النصب بعبارات ساخرة، رافضاً المقارنة بينه وبين الإمام علي.ولم تعلق حكومة النجف المحلية، على هذه الضجة، لغاية الآن، فيما إذا كانت أرقام التكلفة صحيحة.

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