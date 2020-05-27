تسجيل تسع اصابات بكورونا في اربيل

2020/05/27 | 23:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة اربيل ، الاربعاء، عن تسجيل تسع اصابات جديدة بفايروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه انه “تم اليوم تسجيل تسع اصابات جديدة بفايروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة”.واضافت انه “تم نقل المصابين الى الحجر الصحي”.

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