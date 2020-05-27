تسجيل 9 اصابات جديدة بكورونا في اربيل

2020/05/27 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اربيل

سجلت محافظة اربيل ، الاربعاء، 9 اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت وزارة الصحة في اقليم كردستان في بيان، انها "سجلت 9 اصابات جديدة بكورونا في محافظة اربيل ".

بغداد اليوم-متابعة

صرحت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، أن الأمريكتين ستتحملان الضرر الأكبر في خسارة 305 ملايين وظيفة وفقا للتقديرات جراء تفشي جائحة كورونا في أنحاء العالم بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من جنيف م

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت مديرية صحة محافظة ديالى، الأربعاء، تماثل 10 مصابين بفيروس كورونا للشفاء، وتسجيل اصابة جديدة في المحافظة.

وذكر مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، أن "التحاليل المختبرية التي اجريت لـ 30 حالة مشتبه بإصابتها بوبا

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الصحة، الاربعاء، عدم سيطرتها على فيروس كورونا في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر في تصريح، إن "الاخبار التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عدم سيطرة وزارة الصحة على فيروس كورونا في بغد

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