2020/05/27 | 23:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة بغداد تؤكد على تنفيذ اجراءات حظر التجول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/27 | 23:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بغداد تؤكد على تنفيذ اجراءات حظر التجول) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بغداد تؤكد على تنفيذ اجراءات حظر التجول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).