العراق وروسيا يزيحان السعودية في أكبر سوق بالعالم

2020/05/27 | 23:40 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في شهر أبريل متجاوزة السعودية، بمتوسط 1.75 مليون برميل يوميا مقابل 1.26 مليون برميل للملكة الخليجية.

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