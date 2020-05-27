2020/05/27 | 23:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاربعاء، عن تنفيذ عملية نوعية في قطع احد خطوط تجارة المخدرات.وقال مدير علاقات واعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه “بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة بغداد، نفذت مفارز قسم مكافحة مخدرات الرصافة بالتعاون مع احد افواج طوارئ شرطة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بغداد تنفذ عملية نوعية في قطع احد خطوط تجارة المخدرات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بغداد تنفذ عملية نوعية في قطع احد خطوط تجارة المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).