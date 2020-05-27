بغداد: سنعلن قريباً عن عمل كبير ضد داعش

2020/05/27 | 23:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق يحيى رسول إنه ستكون هناك عمليات كبيرة من قبل كل القطعات المشتركة ضد داعش وقريباً سيتم الإعلان ع...

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