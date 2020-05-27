سوريا… ارتفاع أسعار لحوم الفروج والشاورما 35% خلال بضعة أيام

2020/05/27 | 23:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الشاورما، ولحوم الدجاج في مناطق السلطات السورية، بنسبة 35%، مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل بضعة أيام.وقال عدد من بائعي لحم الفروج لموقع (الاقتصادي) إن «الارتفاع يعود للطلب الكبير على المادة مع…

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