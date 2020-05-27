(فيديو) مظاهرة تحريضية لنسوة متشددات داخل مخيم “الهول” شمالي شرق سوريا

2020/05/27 | 23:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت عشرات النسوة المتشددات، ظهر اليوم الأربعاء، بالتظاهر داخل #مخيم_الهول شرقي مدينة #الحسكة، في محاولة منهن لزعزعة الأمن داخل المخيم الذي تشرف عليه #الإدارة_الذاتية.وجرت المظاهرة في القسم السابع المخصص لنساء مقاتلي “داعش” داخل المخيم.…

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