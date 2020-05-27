سوريا_ مقتل ضابط وإصابة جندي بانفجار استهدف رتلاً تركياً قرب جسر الشغور

2020/05/27 | 23:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد ريف منطقة جسر الشغور، جنوبي غرب #إدلب ظهر اليوم الأربعاء، انفجاراً استهداف آليات عسكرية تركية أثناء مرورها على الطريق الدولي (M4) ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة جندي بجراح خطيرة.ويرجح أن الاستهداف تم…

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