6 إصابات جديدة بكورونا في محافظة عراقية

2020/05/27 | 23:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط يوم الأربعاء تسجيل ٦ إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة الواقعة جنوبي العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العدد الكلي للإصابات ارتفع إلى ٧٢ إثر تسجيل ٦ اصابات جديدة في المحافظة.

وأضافت أن بين المرضى ٤٤ حالة تماثلت للشفاء، و٣ مرضى توفوا جراء الفيروس، في حين لا يزال ٢٥ مريضا يتلقون الرعاية الطبية.

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