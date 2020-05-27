تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في واسط

2020/05/27 | 23:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط يتبع ..

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