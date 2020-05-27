القوة الجوية يؤكد تمسكه بخدمات محمد قاسم

2020/05/27 | 23:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادنفت الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية وجود مشاكل مع لاعب الوسط محمد قاسم ،فيما اكدت تمسكها بخدماته.وأوضح نائب رئيس النادي وليد الزيدي في بيان الاربعاء، أن "اللاعب محمد قاسم ماجد مازال مرتبطا بعقد مع النادي وتم تسليمه الدفعة الأولى من عقده مع بقية اللاعبين ولا وجود لأي مشاكل بين الإدارة واللاعب".وتابع أن "اللاعب صرح في وقت سابق، أنه يعيش أفضل فتراته مع فريق القوة الجوية بعدما توج معه بلقب كأس الاتحاد الآسيوي"، مبينا أن "الفريق من المؤمل أن يبدأ إعداده لمسابقة الدوري الممتاز وبتواجد جميع اللاعبين في حال الاتفاق على انطلاق المسابقة بشكل رسمي".

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