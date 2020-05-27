شاهد ..مستشفى اليرموك يغص بمصابي كورونا ولا مكان قبل موت آخر

2020/05/27 | 23:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تداول ناشطون مقطع فيديو لمراجعة في مستشفى اليرموك ،غرب بغداد، اكدت فيه ان المستشفى يرفض استقبال أي مصاب بفيروس كورونا.وذكرت المراجعة في مقطع فيديو صورته عبر هاتفها الشخصي ان "المستشفى رفض استقبال أي حالة جديدة لإمتلاء الردهات الخاصة بهم".وقالت المستشفى بحسب المراجعة "انها ستستقبل الحالات بعد وفاة أحد المصابين ليشغل الجديد مكانه!".وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 6 وفيات و287 إصابة جديدة بفيروس كورونا يرتفع العدد الإجمالي الى 175 حالة وفاة و٥١٣٥ إصابة منها 2904 حالة شفاء.فيما عزت الوزارة، سبب زيادة عدد الإصابات في العراق "نتيجة لتكثيف عدد الفحوصات الميدانية والمراكز الصحية بعد ان تمت زيادة عدد المختبرات والفرق الطبية التي تشارك بعملية المسح الوبائي الفعال".

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