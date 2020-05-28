واسط تسجل 10 اصابات جديدة بكورونا في المحافظة

2020/05/28 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - واسط

افاد مصدر طبي، الاربعاء، بتسجيل 10 اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "واسط سجلت عشر اصابات بفيروس كورونا في مناطق مختلفة من المحافظة".

بغداد اليوم - النجف

طالبت خلية الازمة في محافظة النجف، الاربعاء، بغلق تام للمحافظة لحماية الاهالي من فيروس كورونا.

وقالت خلية الأزمة في دائرة صحة النجف في بيان، انها "طالبت محافظ النجف لؤي الياسري رئيس خلية الازمة في النجف الأشرف

بغداد اليوم - اربيل

سجلت محافظة اربيل ، الاربعاء، 9 اصابات جديدة بكورونا في المحافظة.

وقالت وزارة الصحة في اقليم كردستان في بيان، انها "سجلت 9 اصابات جديدة بكورونا في محافظة اربيل ".

بغداد اليوم-متابعة

صرحت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، أن الأمريكتين ستتحملان الضرر الأكبر في خسارة 305 ملايين وظيفة وفقا للتقديرات جراء تفشي جائحة كورونا في أنحاء العالم بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من جنيف م

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