خلية الأزمة في النجف تطالب بغلق تام للمحافظة

2020/05/28 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

طالبت خلية الازمة في محافظة النجف، الاربعاء، بغلق تام للمحافظة لحماية الاهالي من فيروس كورونا.

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