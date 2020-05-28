تسجيل ست إصابات جديدة بكورونا في واسط

2020/05/28 | 00:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة محافظة واسط، اليوم الأربعاء، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

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