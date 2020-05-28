المتحدث باسم الصحة: الوضع بالعراق ما زال تحت السيطرة

2020/05/28 | 00:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، بأن الوضع في العراق ما زال تحت السيطرة.وقال البدر، في حديث له اليوم الأربعاء، أن “الوضع بالعراق لحد الآن تحت السيطرة.وأضاف أن “المواطنين لم يلتزموا بالاجراءات الصحية والحظر الجزئي والشامل.

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