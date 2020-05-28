2020/05/28 | 00:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار امريكي بانهاء اعفاءات عقابية تسمح لشركات أوربية وصينية وروسية بمواصلة أعمال في منشآت نووية إيرانية محددة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/28 | 00:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار امريكي بانهاء اعفاءات عقابية تسمح لشركات أوربية وصينية وروسية بمواصلة أعمال في منشآت نووية إيرانية محددة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار امريكي بانهاء اعفاءات عقابية تسمح لشركات أوربية وصينية وروسية بمواصلة أعمال في منشآت نووية إيرانية محددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).