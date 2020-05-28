محمد عبده: اكتشفت أن أبنائي 10 وليسوا 9

2020/05/28 | 00:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن غريبًا على فنان العرب محمد عبده خروجه المتكرر عن النص من خلال تصريحاته المثيرة للجدل، وفي كل مرة يظهر فيها يتوقع المشاهد بما لا يدع للشك بأن “أبو نوره” لن يتوقف عن “الشطحات”.ففي لقائه مساء أمس أطل على جمهوره، في حفلة افتراضية على “شاهد VIP”، بدعم من هيئة الترفيه، بمناسبة عيد الفطر […]

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