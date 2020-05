2020/05/28 | 00:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة استكشاف الفضاء "سبيس إكس"، إرجاء إقلاع أول مهمة فضائية مأهولة لها، بسبب رداءة الطقس.

وقالت الشركة في تغريدة إن أول فرصة قادمة لاستئناف المهمة ستكون السبت الموافق 30 مايو عند الساعة 3:22 عصرا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، أو 19:22 بالتوقيت العالمي.

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path.



Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m.



EDT, or 19:22 UTC— SpaceX (@SpaceX) May 27, 2020

وهذا ما أكدته وكالة ناسا للفضاء وقالت إن البث الحي سيبدأ في ذات اليوم عند الحادية عشر صباحا:

"We are not going to launch today."Due to the weather conditions, the launch is scrubbing.



Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET.



Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET.



pic.twitter.com/c7R1AmLLYh— NASA (@NASA) May 27, 2020

المهمة التي ستقل رائدي الفضاء دوقلاس هارلي وروبرت بينكين إلى محطة الفضاء الدولية على متن الكبسولة "كرو دراغون"، ستكون الأولى في تاريخ "سبيس إكس"، وأول مهمة فضاء على الأراضي الأميركية منذ عام 2011.

ومن المقرر أن تلتحم كرو دراغون بمحطة الفضاء الدولية التي تسبح على ارتفاع 400 كيلومتر وقد تبقى هناك حتى أغسطس.

وإذا أنجزت مهمتها بنجاح، فهذا يعني أن الأميركيين لن يعتمدوا بعد الآن على روسيا للسفر إلى الفضاء وستصبح عمليات الإطلاق حدثا منتظما في فلوريدا مرة جديدة.

وأسس شركة "سبيس إكس" في عام 2002 رجل أعمال مهووس بالمريخ مصمم على كسر قواعد لعبة صناعة الطيران إلى الفضاء، هو إلون ماسك.



وحازت شركته تدريجا ثقة أكبر وكالة فضائية في العالم.

وبسبب جائحة كورونا، سيظل رائدا الفضاء في الحجر إلى حين الموعد المجدول للمهمة.

ويأمل مدير ناسا جيم برادنستاين أن يجلب انطلاق كرو دراغون بعض الإثارة إلى المواطنين الذين أرهقتهم الجائحة العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا أرجأت "سبيس إكس" مهمتها التاريخية؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا أرجأت "سبيس إكس" مهمتها التاريخية؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).