نائب عن الصادقون يعتزم مقاضاة وزير الموارد المائية لمنعه زراعة الشلب في ذي قار

2020/05/28 | 00:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب عن كتلة الصادقون التيابية عبد الامير تعيبان، الاربعاء، عزمه مقاضاة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني لمنعه زراعة الشلب في محافظة ذي قار.وقال تعيبان في تغريدة على منصة “تويتر”، ان “مجاملة وزير الموارد المائية لبعض المسؤولين في عدد من المحافظات على حساب حصة محافظة ذي قار ومنعه لزراعة الشلب في حوض الغراف […]

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