سوريا_ قتلى وجرحى في عملية اغتيال جماعي لقادة في فصائل المعارضة غربي درعا

2020/05/28 | 00:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت محافظة #درعا مساء اليوم الأربعاء عملية اغتيال طالت عدد من القادة والعناصر السابقين في فصائل المعارضة المسلحة، وتم استهدافهم عقب اجتماع أمني عقد في بلدة #المزيريب.وأسفرت تلك العملية عن مقتل كل من “عدنان…

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